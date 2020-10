Kína, Oroszország és Szaúd-Arábia vállvetve harcolna az emberi jogokért

Kedden szavaznak az újabb tagok felvételéről az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) Emberi Jogi Tanácsában – írja a The Guardian.

A testületben 47 állam képviselője foglal helyet, ebből 15 államét háromévenként újraválasztják. A szervezet feladata az emberi jogok védelme, az emberi jogi sértések elleni fellépés, és ajánlások tétele, beleértve az emberi jogi vészhelyzetek kezelését is. A különféle háttéralkuk miatt az öt régióból csupán az Ázsia és a Csendes-óceán térségben van érdemleges választás, az itteni négy székért öten versenyeznek, Kína, Szaúd-Arábia, Pakisztán, Nepál és Üzbegisztán.

A holnapi szavazást már most számos bírálat éri, tekintettel a versenyzők közismert múltjára. A minimális bizonytalanságot még tartogató Ázsia-térséggel szemben ugyanis holnaptól biztosan tagjai az tanácsnak Oroszország (Ukrajnával együtt töltik be a két megüresedő kelet-európai helyet), illetve Mexikó, Kuba és Bolívia is (a latin-amerikai és a karibi térségében). A két megüresedő európai széket Franciaország és az Egyesült Királyság fogja betölteni.

Ha csak a 2020-as évet vesszük is, Kína a hongkongi tüntetések leverése miatt, Oroszország Alekszej Navalnij mérgezése miatt kétséges hitelességű jelöltnek.

Az ENSZ szervezeteit figyelő genfi székhelyű UN Watch szerint a helyzet arra hasonlít, mintha ismert piromániások igazolnának a tűzoltósághoz. Szakértők ugyanakkor emlékeztetnek rá, hogy Líbia, Szudán és Irak is választott tagjai a testületnek. Az Egyesült Államok Donald Trump kezdeményezésére két éve kilépett az ENSZ-ből.