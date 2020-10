Saját otthonukban is szabályozzák az olaszok életét a koronavírus miatt

A római kormány azt javasolja a koronavírus-járvány miatti újabb intézkedéscsomagjában az olaszoknak, hogy saját otthonukban is viseljenek maszkot, amennyiben vendégeket fogadnak, legyenek akár közeli rokonok vagy barátok is.

Giuseppe Conte miniszterelnök hétfőn éjszaka írta alá az új intézkedéscsomagot a járvány ismételt erősödésének megfékezésére. A fertőzöttségi adatok az utóbbi egy hét alatt megkétszereződtek, a járvány országosan terjed, a dél-olaszországi kórházak megteltek. A kormány újabb szigorítása a járványgörbe további erőteljes emelkedésének megelőzését szolgálja. Giuseppe Conte úgy nyilatkozott, hogy minden eszközzel el akarják kerülni az ország újbóli lezárását és a gazdaság leállását.

A harminc napra érvényes kormányrendelet most első ízben a kötelező érvényű korlátozások mellett, „erősen tanácsolt” óvintézkedéseket is tartalmaz. Utóbbiak között szorgalmazza, hogy az olaszok otthonaikban is viseljenek szájmaszkot, ha nem a velük élő, vendégségbe érkezett családtagokkal, barátokkal vannak együtt, vagy esetleg takarítónő dolgozik az otthonukban. A rendelet szerint célszerű, hogy egyszerre legfeljebb hat személy tartózkodjon egy lakásban. Így kívánják korlátozni a lakásokban rendezett összejöveteleken, házibulikon részt vevők számát.

A kormány első alkalommal vezet be korlátozásokat az otthonokban tartózkodókra. A tavaszi első hullám idején ezt nem tette, de akkor a járvány az országnak szinte csak az északi régióira korlátozódott, és akkoriban az olaszok jóformán az otthonukat sem hagyhatták el.

Azzal kapcsolatban, hogy ki ellenőrzi majd az otthoni korlátozások betartását, Roberto Speranza egészségügyi miniszter korábban a szomszédokat kérte „kémkedésre”, ami felháborodást váltott ki. Ugyanakkor már tavasszal is gyakran előfordult, hogy a szomszédok jelezték, ha a környékükön nagyobb összejöveteleket tartottak.

A rendelet megerősítette a kötelező maszkhasználatot zárt helyiségekben és szabadtéren is hatéves kortól. A maszkot nem viselőket, vagy nem helyesen használókat négyszáztól ezer euróig terjedő bírsággal sújtják. Már maszkban nyilatkoznak a politikusok is, és maszkban tudósítanak szabadtérről a televíziós újságírók is.

Az új korlátozáscsomag szerint a vendéglátóhelyek közül az éttermeknek éjfélkor, a bároknak és lokáloknak este kilenckor kell bezárniuk. Esküvőkön legfeljebb harmincan, stadionokban legfeljebb ezren lehetnek jelen. Az amatőr csapatsportokat felfüggesztették. Az edzőtermek nyitva maradnak, a parkokban a kocogás csak egyénileg engedélyezett, és ebben az esetben nem kell maszkot viselni.

A tömegközlekedési eszközökön tovább csökkentik a jelenleg nyolcvanszázalékos helykihasználtságot. Az oktatási intézmények nyitva maradnak, ahol szükséges, online oktatást vezetnek be. A csoportos iskolai foglalkozásokat, kirándulásokat betiltották. A távmunkát végzők számát hatvan-hetven százalékkal növelik.

Tizennégyről tíz napra csökkentették a hatósági karantén idejét, amelynek végén a mostani kettő helyett elegendő lesz egy vírusteszt.