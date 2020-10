Engedélyezné a kisgyermekek eutanáziáját Hollandia

Hollandiában az egy és tizenkét év közötti, halálos beteg gyermekek számára is engedélyeznék az eutanáziát – jelentette be Hugo de Jonge egészségügyi miniszter. Szerinte a módosítás évente öt-tíz gyereket érinthet Hollandiában. Egy tanulmány szerint a szülők és az orvosok is igénylik a lehetőséget a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, nagy fájdalmakkal élő gyermekek halálba segítésére – jegyezte meg de Jonge a parlamentnek írott levelében.

A kormánykoalíció miniszterei hónapokig tartó vitát követően – és a keresztény pártok heves tiltakozása ellenére – elfogadták a javaslatot. Annak életbe lépéséhez nincs szükség a hatályos törvények módosítására, mindössze a korosztály tagjain eutanáziát végző orvosok büntethetőségét kell kizárni – írta a távirati iroda.

Hollandiában már lehetőség van a 12 évnél idősebbek és az egy évnél fiatalabb babák halálba segítésére. A 12 évnél idősebbek esetében az érintett, a csecsemők esetében a szülők beleegyezése szükséges az eutanáziához. A kettő közötti korosztályra vonatkozóan azért hiányzott eddig a szabályozás, mert nem tudták eldönteni, hány éves kortól helyezhetik a gyerek kezébe a döntést saját haláláról. Hollandia és Belgium az első országok voltak, amelyek engedélyezték az eutanáziát 2002-ben. Belgium 2014-ben a gyermekek halálba segítését is lehetővé tette, majd Hollandia is követte döntését.