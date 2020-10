Elvi megállapodás van Moszkva és Washington közt az Új Start-egyezmény meghosszabbításáról – mondta az amerikai elnöki leszerelési különmegbízott kedden Washingtonban. Marshall Billingslea úgy fogalmazott: „Valójában szeretnénk meghosszabbítani az Új Start-egyezmény érvényességét egy bizonyos időre, feltéve, ha cserében ők (az oroszok) elfogadják nukleáris fegyverarzenáljuk korlátozását, azaz befagyasztását” – jelentette az MTI washingtoni tudósítója. Billingslea hozzáfűzte: a megállapodásnak formailag is olyannak kell majd lennie, amely lehetővé teszi Kína későbbi csatlakozását a további nukleáris fegyverzetkorlátozási tárgyalásokhoz. Ezt az amerikai fél kívánatosnak tartja. A különmegbízott hangsúlyozta azt is, hogy Washingtonnak és Moszkvának meg kell állapodnia a fegyverzetkorlátozás kölcsönös ellenőrzési mechanizmusában is. Az Amerikai Egyesült Államok kész akár már holnap aláírni az egyezséget, Oroszország válaszára várnak.

Az Új Start – vagy más néven START-III – egyezményt az Egyesült Államok és Oroszország 2010-ben írta alá, és érvénye 2021 februárjában lejár. A két ország a megállapodásban azt vállalta, hogy nem telepít hétszáznál több nukleáris töltetet célba juttatni képes rakétát és bombázót, 1550-nél több robbanótöltetet, és nem állít hadrendbe nyolcszáznál több indítóállást sem. Moszkva szerint a tárgyalásokhoz csatlakoznia kellene az Egyesült Királyságnak és Franciaországnak is.