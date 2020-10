A Fehér Ház előző orvosa szerint Biden egészségileg alkalmatlan az elnökségre

Dr. Ronnie Jackson, a Fehér Ház előző hivatalos orvosa szerint Joe Biden demokrata párti elnökjelölt egészségi állapota alapján alkalmatlan elnökségre. Jackson doktor konkrétumokat is mondott, szerinte Biden szellemi képességei jelenleg nem teszik alkalmassá arra, hogy az amerikai hadsereg főparancsnoka legyen. „Pontosan tudom, hogy milyen fizikai és szellemi képességek kellenek ehhez, és azt is, hogy ez a pozíció milyen megterheléssel jár” – nyilatkozta Jackson doktor a New York Post cikke szerint, aki egyébként republikánus, és jelenleg saját parlamenti székéért kampányol.

Egyszerű állampolgárként, nem pedig képviselő jelöltként mondom, hogy volt alkalmam nyomon követni Joe Biden kampányát, és meg vagyok győződve róla, hogy jelenlegi mentális képességei nem teszik lehetővé, hogy haderőnk főparancsnoka, és országunk vezetője legyen

– folytatta. Jackson doktor feltehetően tudja miről beszél, ugyanis ő töltötte be a Fehér Ház hivatalos orvosa címet G. W. Bush és Barack Obama elnöksége idején, és ő volt a cím birtokosa Trump elnökségének első két évében is. A Fehér Házat végül 2018-ban hagyta ott, amikor miniszteri bársonyszékre pályázott. Jackson doktor egyébiránt a Haditengerészet admirálisa is, aki emlékezetes nyilatkozatával, miszerint Donald Trump akár 200 évig is élhet, vált igazán ismertté. „Nem próbálok meg semmiféle távdiagnózist felállítani, nem állítom, hogy Biden Alzheimer-kóros lenne, és más egyebet sem” – folytatta Jackson doktor, aki nincs egyedül véleményével. Biden kampánystábja eddig is többször volt kénytelen hasonló kommentekre reagálni, szeptemberben például Mike McCormick, aki 2011 és 2017 között dolgozott Bidennel, a Washington Free Beaconnak nyilatkozva kifejtette, hogy véleménye szerint Biden szellemi képességei jelenleg csak a korábbiak árnyéka, mindenképpen egy teljes szintet hanyatlott alelnöki önmagához képest.

Mintha egy másik embert látnék

– fejtette ki McCormick, aki Fehér Házban töltött idejéről korábban könyvet is írt. „Régebben a kampányok során viccelődött és sokat rögtönzött. Ez mára megváltozott, csak az előre megírt szövegeket olvassa fel” – részletezte McCormick.

A Biden kampánycsapat tagjai eddig minden alkalommal hevesen cáfolták a demokrata elnökjelölt kognitív problémáit.

Biden egyébként többször mondott furcsa, sőt zavarba ejtő dolgokat nagy nyilvánosság előtt, például olyanokat, miszerint éppen szenátusi székre pályázik (nem pedig elnökségre). Jackson doktor, sőt maga Joe Biden szerint is ezek megszokott dolgok tőle, amiben semmi új nincs. A Fehér Ház volt orvosa szerint azonban mintha mostanra valami megváltozott volna, mert kampánya és nyilatkozatai során többször úgy tűnt, hogy a demokrata jelölt a mondat kellős közepén egyszerűen elveszti a fonalat, mintha fogalma sem lenne, hogy éppen miről is van szó. Mi több, Biden eközben sokszor frusztrációt, vagy éppen a kérdezővel szembeni agressziót mutatott. Februárban New Hampshire-ben kampányolva például „hazug kutyának” titulálta egyik kérdezőjét, Madison Moore-t, a Mercer Egyetem hallgatóját, decemberben pedig a 83 éves Merle Gormant nevezte átkozott hazudozónak, amikor Ukrajnában folytatott üzleteiről kérdezte. „Orvosként elmondhatom, hogy ezek ismert jelenségek és taktikák kognitív problémákkal küszködő betegek körében, hogy így mentsék a helyzetet” – fejtette ki Jackson. A Fehér Ház volt orvosa külön leszögezte, hogy nem életkora miatt bírálja Bident, hiszen szerinte egy 100 éves is lehet szellemileg teljesen friss és ép, a demokrata jelölt viszont véleménye szerint nem az.

Ez a munka hallatlan erőfeszítést igényel, rendkívül sok információt kell elemezni,

és egyszerre több dologgal foglalkozni. Bidennek pedig jelenleg az is nehezére esik, hogy egy dologra koncentráljon problémák nélkül” – fejezte be végül Jackson doktor. Trump elnök, aki maga is egyre gyakrabban hozza szóba ellenfele szellemi hanyatlását, a témával kapcsolatban megjegyezte, hogy Bidennek kognitív tesztnek kellene magát alávetnie, amit ő maga már megtett, és igen jó eredményt ért el. Részleteket vagy konkrétumokat nem közölt az elnök, ellenfele azonban elutasította, hogy ő is ilyen tesztnek vesse alá magát.

(Borítókép: Joe Biden. Fotó: Win McNamee / Getty Images)