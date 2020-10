Müller Cecília: A legfiatalabb halott húszéves volt

Pénteken is ismertette a napi koronavírus-adatokat az országos tisztifőorvos. Müller Cecília emlékeztetett, hogy az elmúlt 24 órában 1293 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 43 025 főre nőtt a hazánkban azonosított fertőzöttek száma. Újra csúcsot döntött az elhunytak száma, ezúttal 33 krónikus beteg halt meg koronavírus-fertőzés következtében, így az elhunytak száma 1085 főre emelkedett, 13 134-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 28 806 fő. Az aktív fertőzötteknek a 32, az elhunytaknak a 42, a gyógyultaknak pedig a 30 százaléka budapesti. Jelenleg 1642 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 171-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elhunytak – folytatta az országos tisztifőorvos – 20 és 90 év közöttiek voltak, ezek után tehát elmondható, hogy

a koronavírus legfiatalabb áldozata 20 éves.

A fiatal férfi – a kormányzati tájékoztató portál szerint – alapbetegsége kóros elhízás és vérszegénység volt. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a többi elhunyt is egy vagy több krónikus megbetegedésben szenvedett, és valamennyiüknek olyan megbetegedéseik voltak, amelyeknek „a karbantartásáról” nagyon fontos gondoskodni. Hozzátette, vannak olyan élethelyzetek, amikor az életkor vagy egyéb kockázati tényező súlyosbítja a fertőzés lefolyását.

Müller Cecília hangsúlyozta, mivel a fertőződések számának emelkedésével nő a kórházban kezelt emberek száma, nagyon fontos a szabályok betartása. Az idősekre különösen vigyázni kell, hiszen

Eddig 60 idősotthont ért el a koronavírus Magyarországon, összesen 707 fő tesztje lett pozitív, és jelenleg, a második hullámban a gyógyultak száma 55 fő.

Kiemelte továbbá, hogy az idősotthonoknak mintegy 4 százalékába jutott be a vírus, ami azt jelenti, hogy százból 96-ban nincs jelen, sem gondozott, sem ápoló nem beteg. Az érintett intézményekből 12-ben egyetlen pozitív gondozott van, 28-ban a pozitívak száma nem haladja meg a 10 főt, és hat olyan hely van, ahol 30 ember fertőzött.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy a tél közeledtével megváltozik az életmódunk is. Ilyenkor kevesebbet mozgunk, többet tartózkodunk zárt térben, és a táplálkozásunk is más, ezért hangsúlyozta, hogy nagyon fontos figyelnünk a kiegyensúlyozott étkezésre. Kiemelte a mindennapos gyümölcsfogyasztás fontosságát, és azt is mondta, hogy ez főleg ebben az időszakban aktuális, hiszen ilyenkor még sok vitamin van a gyümölcsökben. Hangsúlyozta, naponta 3 adag zöldséget vagy gyümölcsöt kell megenni, az adagokról pedig azt mondta, hogy

a mérték az öklünk legyen.

Magyarul, napi 3 ökölnyi alma vagy szőlő fogyasztása javallott, mert fontos a vitaminok és a rostok bevitele. Telente pótolnunk kell a vitaminokat – főleg a C- és a D-vitamin jelentőségére hívta fel a figyelmet –, mert ilyenkor a gyümölcsök már nem tartalmaznak belőlük elegendő mennyiséget számunkra. D-vitaminból napi 2000 NE-t ajánlott bevenni – fűzte hozzá. Hangsúlyozta a bőséges folyadékbevitel fontosságát is, úgy vélte, hogy a legcélravezetőbb a víz fogyasztása, persze gyümölcslevet is lehet inni.

Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook Az operatív törzs sajtótájékoztatója 2020. október 16-án

Müller Cecília kitért a dohányzás és az alkoholfogyasztás negatív hatásaira is. Azt mondta, hogy

a dohányzást a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell, ugyanez igaz az alkoholfogyasztásra is.

Kiemelte, hogy napi 30 perces testmozgásra, könnyű kardiomozgásra van szükségünk, de legalább a napi tízezer lépés megtételét is javasolta.

A heti három alkalommal történő harmincperces mozgás csökkenti a halálozás és a megbetegedés esélyét

– magyarázta. „Mindenkinek nagyon fontos a társasági élet – zárta gondolatait az országos tisztifőorvos –, azonban akik nem egy háztartásban élnek, azoknak javasolt távolságot tartani a többi embertől.” Az interneten is lehet szociális életet élni – magyarázta –, és ezt szorgalmazta is. A kézmosásról pedig azt mondta, hogy annyira egyszerű dolog, hogy hajlamosak vagyunk legyinteni rá, azonban a kórokozók eltávolítása a kézfelületről mindig szükséges. Felhívta a figyelmet a zárt terek gyakori szellőztetésére is, főleg a tanintézményekben, de az otthonokban is.

A tisztifőorvos kérdés kapcsán beszámolt arról, hogy megvannak az antigén alapú gyorstesztek és a PCR-tesztek első összehasonlító eredményei. A vizsgálatok során a gyorstesztek megbízhatónak minősültek; ha a gyorsteszt pozitivitást mutatott, azt a PCR-teszt is megerősítette. Beszámolója szerint számos kórház kapott ezekből a gyorstesztekből, amelyek a diagnózis felállításában segítenek, de – mint hangsúlyozta – nem váltják ki teljesen a laboratóriumi PCR-teszteket.

Ezek természetesen nem helyettesítik a PCR-vizsgálatokat, de ez egy olyan kiegészítő diagnosztikai lehetőség, amit ki ki kell használni

– fogalmazott. Az influenzaoltás beadhatóságával kapcsolatban megismételte, tüneteket mutató, aktív koronavírus-beteget nem oltanak, és szintén nem oltható az, aki – bár tüneteket nem mutat –, de szoros kontaktusnak minősülve házi karanténban van. Náluk meg kell várni a tíznapos karantén lejártát – tette hozzá. Akiknél egyik eset sem áll fenn, azok olthatók, de erről minden esetben az oltóanyagot beadó orvos dönt egy előzetes orvosi vizsgálat alapján.

Bognár Lajos országos főállatorvos a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az otthoni ételkészítés során az általános higiéniai szabályok betartásával megakadályozhatjuk a koronavírus terjedését, ugyanis a kórokozó 60 fok fölött elpusztul. A magyarországi élelmiszer-előállítói üzemekre különösen szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek betartása járványidőszakban különösen fontos – jelezte –, ezért arra kérte a vállalatokat, hogy különösen ügyeljenek a szabályok betartására.

Kiemelte, manapság nagyon nehéz hiteles információhoz jutni, ezért a Nébih oldalán minden információ megtalálható, amit élelmiszer-biztonsági szempontból tudni kell.

(Borítókép: Müller Cecília. Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook)