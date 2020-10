Hiába nyomod a gázt, ekkortól az új autód nem gyorsul

Az Európai Bizottság irányelve értelmében 2022-től kötelező lesz minden egyes új autóba egy olyan, intelligens sebességszabályozó asszisztenst beépíteni, amely idegesítően pittyeg, de akár a gázt is elveheti, ha átlépjük a sebességkorlátozást – írta a G7.hu nyomán a hvg.hu. Az autók akkor is folyamatosan duruzsolnak a fülünkbe, ha nem kötjük be a biztonsági övet, ez az ötlet alapja. Radikális megoldásként a gázpedált manipulálnák, és gyorshajtáskor a sofőr hiába nyomná a gázt, az autó nem gyorsulna.

Intelligens sebességszabályozó asszisztenst már évek óta beépítenek autókba, ám a kötelezővé tétel újdonság. Az autógyártók inkább a könnyen kikapcsolható, így számukra olcsóbb megoldások mellett érveltek, a közlekedésbiztonsági szervezetek viszont a drasztikusabb verziókat szeretnék az autókban látni.