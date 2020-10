A cseh fővárosban is összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel, hasonlóan a tegnapi pozsonyi eseményekhez – adta hírül az MTI. Mindkét ország fővárosában azért vonultak fel az ultrák, hogy így tiltakozzanak a koronavírus-járvány miatti szigorú intézkedések ellen, ugyanis Csehországban betiltottak minden nyilvános sporteseményt. Szlovákiában is folyamatosak a járványvédelmi szigorítások, melyek a sportéletre is kiterjednek.

Északi szomszédunknál a legnépszerűbb labdarúgócsapat, a Slovan Bratislava szimpatizánsai tüntettek, míg Csehországban labdarúgó- és jégkorongszurkolók demonstráltak. Mindkét országban végül rendőrök elleni összecsapásokba torkollottak az események, melyeken könnygázt, vízágyút és egyéb tömegoszlató eszközöket is be kellett vetniük a rendfenntartóknak.

Prágában a helyi rendőrség közlése szerint több mint kétezren vettek részt a demonstráción, ám maximum ötszáz fő részvételét engedélyezték. A rendőrök a felvonulóktól botokat és lőfegyvereket is foglaltak le, illetve letartóztattak több mint egy tucat embert.