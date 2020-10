Nyitnak az amerikai mozik

A New Yorkon kívüli mozik pénteken kinyithatnak az államban – jelentette be Andrew Cuomo, New York állam kormányzója. A moziüzemeltetők, akik jelentős nyomást gyakoroltak a törvényhozókra, nagy győzelemként üdvözölték a bejelentést – írta a The Hollywood Reporter. Mindenesetre a filmszínházak termenként és vetítésenként csak ötven nézőt engedhetnek be. A Los Angeles-i után második legnagyobb nézőszámot jelentő New York városi mozik kinyitásáról még nincs szó.

Cuomo jelezte: azokban a megyékben nyithatnak ki a mozik, ahol két hét átlaga alapján a lakosság két százalékánál kevesebb a koronavírus-fertőzött, és ahol nincsenek gócpontok. A mozikban maszkot kell viselni, csak evéskor vagy iváskor lehet levenni. A távolságtartásra is figyelni kell – írta az MTI.

Az egyetlen élő szereplős hollywoodi film, amelyet 2020-ban bemutatnak az észak-amerikai mozik, az a Wonder Woman 1984, amelynek a tervek szerint karácsonykor lesz a bemutatója.