Vasember-ruhát tesztel az angol haditengerészet

Ki ne álmodott volna arról, hogy szabadon röpköd, fittyet hányva a gravitációnak? Egyre több helyen tesztelik Richard Browning Gravity fantázianevű repülő ruháját (flying suit), amelyben a felhasználó ténylegesen Vasembernek érezheti magát. Most az angol haditengerészet is kipróbálta az eszközt két mozgó hajó között.

A 2018 óta kereskedelmi forgalomban is elérhető közel húszkilós ruha ára majdnem félmillió dollár, azonban páratlan képességei miatt egyre több helyen kísérleteznek vele. A korábbi hegyimentő-tesztelésnél az óránként ötven kilométeres maximális sebességű eszközt alkalmazási magasságának legfelső határánál, 3600 méternél is próbálták.

A most közzétett videóban a vállalkozókedvű tengerészgyalogos két nem túl nagy sebességgel mozgó, párhuzamosan haladó csónak között repül ide-oda. A teszt végső célja annak megvizsgálása, miként kivitelezhető a hajók elleni támadás egy repülő ruhával felszerelt rohamcsapat számára. Ezzel párhuzamosan a haditengerészet egy meg nem jelölt típusú másik repülő ruhát is vizsgált amellyel óránként 320 kilométer feletti sebesség is elérhető.