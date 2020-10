Nyomoznak a magyar hatóságok a kínai adatgyűjtési ügyben

A Nemzeti Nyomozóiroda is eljárást indított a múlt héten kirobbant titkos kínai vállalat adatgyűjtési botránnyal kapcsolatban. Az Index megkeresésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium leszögezte, minden illetékes szerv ráállt az ügyre. Befolyásolási kísérletként tekinthetnek az egész esetre.

A rendőrség is nyomoz a kínai kormánnyal kapcsolatba hozott, Magyarországot is érintő tömeges adatgyűjtési ügyben – tájékoztatta az Indexet az Országos Rendőr-főkapitányság. Válaszlevelükben azt írták, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodánál fekszik az ügy, és

személyes adattal való visszaélés vétség miatt ismeretlen tettessel szemben

folyik az eljárás. A Btk. szerint egyébként a személyes adattal való visszaélés büntetésének felső határa 3 év szabadságvesztés.

A Shenzhen Zhenhua Data Information Technology nevű, dél-kínai adatelemző vállalattól még szeptemberben szivárgott ki egy adatbázis, amely mintegy 2,4 millió emberről – az első hírek szerint például Boris Johnson brit miniszterelnökről és Scott Morrison ausztrál kormányfőről – tartalmazott személyes információt. A nagyrészt nyílt forrásokból, például közösségimédia-oldalakról gyűjtött adatokat tartalmazó listáról később kiderült, hogy mintegy 710 magyar is rajta is van.

Erről a Szabad Európa számolt be elsőként, nem sokkal később nyilvánosságra került a magyar érintettek listájának egy része is. Kiderült, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egyik lánya, Kubatov Gábor fideszes pártigazgató, Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő, Gyöngyösi Márton jobbikos EP-képviselő, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke és Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnök neve is szerepel a megfigyelt magyar közéleti személyiségek listáján.

Az üggyel kapcsolatban több illetékes magyar állami szervet is megkerestünk. Ahogyan ugyanis azt korábban megírtuk, a magyar titkosszolgálatok vélhetően a sajtóból értesültek az adatgyűjtés magyar száláról. Egyebek mellett erre utalt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet válasza is. Ők megkeresésünkre azt írták, hogy a kibertérben történt adatgyűjtés nem tartozik a hatáskörükbe.

Kerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is; a szaktárcától azt szerettük volna megtudni, jelezték-e fenntartásukat a kínai nagykövetségnek. Levelünkre a külügy csak annyi válaszolt, hogy

Az illetékes szervek minden befolyásolási kísérlettel kapcsolatban teszik a dolgukat.

Ebből pedig annyi biztosan kiderül, hogy a magyar kormány befolyásolási kísérletként kezeli az ügyet.

(Borítókép: A Készenléti Rendőrség szegedi laktanyája. A több mint 450 férőhelyes épületkomplexum két határvadász bevetési osztály, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda szegedi regionális osztályának elhelyezésére szolgál. Fotó: Rosta Tibor / MTI)