Ukrajna visszaszólt a magyar államtitkárnak, akinek a nyilatkozata már el is tűnt az Orbán-kormány honlapjáról

Nemrég Kárpátalján járt Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, és ha már ott volt, arra biztatta a helyi magyarokat, hogy szavazzanak magyar jelöltre a 2020. október 25-re kiírt ukrajnai helyhatósági választásokon. A kijevi külügyminisztérium nincs túlságosan elragadtatva ettőla tárca most azzal bírálta a nyilatkozatot, hogy az nem kevesebbet jelent, mint beavatkozást Ukrajna belügyeibe. Eszerint

Magyarország „politikai agitációs tevékenységet” folytat Kárpátalján.

„Az [ukrán] külügyminisztérium minden tőle telhetőt megtesz, hogy az ilyen esetekre reagáljon, és diplomatikusan felszólítja Magyarországot, hogy ne avatkozzon bele az ukrán választásokba és Ukrajna belügyeibe. Az, hogy az ukrán külügyminisztérium hivatalos megkereséseit figyelmen kívül hagyták, csak azt bizonyítja, hogy a magyar félnek tényleg van valamilyen titkos célja, amely elfogadhatatlan az államközi kapcsolatok szempontjából” – hangzik az erről szóló közlemény.

A látogatáson Potápi Árpád János egyébként arról is beszélt, nem baj, ha a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében olyan óvodákat is felújítanak, ahova nagyrészt ukrán vagy csak ukrán gyermekek járnak, mert ezáltal ők is megismerkedhetnek a magyar nyelvvel és kultúrával.

Az államtitkár akkor az MTI-nek telefonon megerősítette, hogy az október 25-ei ukrajnai önkormányzati választásokon a kárpátaljai magyarok lehetőleg a magyar jelölteket támogassák szavazataikkal.

AZ ÁLLAMTITKÁR NYILATKOZATA Az Orbán-kormány honlapjára is felKERÜLT, OTT AZONBAN MÁR NEM ELÉRHETŐ.

Szeptemberben az ukrán hatóságok egyszer már megtagadták a belépési engedélyt Potápi Árpád Jánostól.