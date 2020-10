Több amerikai államban túlterhelt az egészségügyi ellátórendszer

Egyre több a beteg az amerikai kórházakban, több tagállamban, főleg az Egyesült Államok közép-nyugati részén nem elég az ágy és az orvos – írta az MTI az amerikai közszolgálati rádió (NPR) összeállítására alapozva.

A héten augusztus óta először emelkedett 40 ezer fölé az USA-ban a kórházi kezelésre szoruló covid-betegek száma

a Reuters elemzése szerint.

A Johns Hopkins Egyetem által vezetett koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos adatbázis szerint

csütörtök reggelre 62,7 ezer fővel már 8,366 millióra emelkedett az USA-ban regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 222 176-főre.

Szerdán 10 tagállamban ugrott meg igen jelentősen a koronavírus miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma: Arkansas, Dél-Dakota, Iowa, Kentucky, Montana, Nebraska, Nyugat-Virginia, Ohio, Oklahoma és Wisconsin államokban.

A wisconsini Milwaukee-ban egy közparkban megnyílt az első tábori kórház, ahol már fogadták is az első betegeket, akiket oxigénnel és remdesivirrel kezelnek majd. „Hálásak vagyunk a kórházainknak, de elszomorít bennünket, hogy hol tart ma Wisconsin” – nyilatkozta Tony Evers kormányzó, aki egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy maradjon otthon.

Kentuckyban Andrew Beshear kormányzó szerint gyászos a helyzet, egyúttal elrendelte a kórházi kapacitások jelentős kibővítését. „Ha szükséges, akkor szállodákat és közparkokat is igénybe kell vennünk” – jelentette ki a kormányzó, miután kedden 1312 új Covid–19-es beteget regisztráltak, 776 beteget kórházban ápolnak, és 96 ápoltat kellett lélegeztetőgépre kapcsolni. Ohióban szerdán 1154 Covid–19-es beteget ápoltak kórházban, 158 beteget pedig lélegeztetőgépre kapcsoltak. A CNN szerint Ohióban is egyre nagyobb problémákat a kórházak leterheltsége, és nemcsak a Covid-betegek ellátásában, hanem azért is, mert az egyéb problémákkal jelentkezők ellátására egyre kevesebb figyelem jut.

Észak-Dakotában Doug Burgum kormányzó bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda 50 tagját – akik eddig kontaktkutatással foglalkoztak – átirányítják, és ezentúl nekik kell értesíteniük az embereket a pozitív vírustesztről. Az államban – a baltimore-i Johns Hopkins kórház és egyetem adatai szerint – szerdán 1224 új fertőzöttet regisztráltak.

Idahóban szerdán minden korábbinál több, 1030 vírusfertőzöttet diagnosztizáltak, ebben a tagállamban jelenleg több mint 45 ezer a koronavírusos betegek száma. Ennek ellenére a kormányzó, Brad Little nem hozott újabb járványvédelmi szigorításokat, és nem tette kötelezővé a szájmaszk viselését sem.

Oklahomában szerdán 821 új fertőzést állapítottak meg, a kormányzó, Kevin Stitt elrendelte, hogy kórházba került betegeket „osszák el” az állam több egészségügyi intézménye között.

Bostonban Marty Walsh polgármester elrendelte, hogy valamennyi állami iskola távoktatásban folytassa a tanévet.

Robert Redfield, a járvány- és betegségmegelőzési központok (CDC) igazgatója szerdai sajtókonferenciáján kijelentette: optimista azt illetően, hogy még az év vége előtt rendelkezésre áll a Covid–19 elleni oltóanyag. A konferencián jelenlévő Alex Azar, az emberi erőforrások és az egészségügy minisztere hozzátette: elképzelhetőnek tartja, hogy az év végéig kétféle vakcina is kész lesz. „Január végéig elegendő vakcinánk lesz ahhoz, hogy az idős embereket, az egészségügyi dolgozókat és a mentőket beolthassuk” – mondta Azar. Márciusra prognosztizálta, hogy elégséges vakcina áll majd rendelkezésre valamennyi amerikai beoltásához.