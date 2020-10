Kommandósok oszlatták fel a temetést Romániában

A foter.ro számolt be róla, hogy a román csendőrség különleges alakulatait is be kellett vetni egy temetés feloszlatására.

A Macskajaj-szerű történetben szerepel egy volt román pártvezér szűkebb pátriája, a volt miniszerelnök szülővárosa, a kőbe vésett helyi hagyományok meg néhány rokon, aki fittyet hányt a szigorú karanténszabályokra.

A történet úgy indult, hogy egy Teleorman megyei férfi megbetegedett, majd elhunyt koronavírusban. Mivel az illető a járványos betegség szövődményei miatt halt meg, az érvényes előírások szerint, szemben a helyi hagyományokkal, azonnal a temetőbe kellett volna vinni. A rokonok azonban nem törődtek a szabályokkal, és a halottaskocsi az elhunyt otthonába szállította a holttestet.

A lak előtt egyre több autó parkolt le, ahogy a rokonok és ismerősök megérkeztek leróni a kegyeletüket. A helyi hatóságok nem kockáztattak: kommandósokat és csendőröket is kivezényeltek, így sikerült szétoszlatni a tömeget, a halottaskocsi pedig rendőri kísérettel vitte a holttestet a temetőbe.

Három személy ellen már feljelentést is tettek a járvány leküzdésére hozott korlátozások megszegése miatt.