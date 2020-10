Ausztriában is rekordot döntött a 24 óra alatt regisztrált fertőzések száma

Egy nappal az újabb járványügyi korlátozások hatályba lépése előtt rekordszámú új koronavírus-fertőzöttről számolt be az osztrák egészségügyi minisztérium szombaton - tájékoztatott az MTI.

A tárca szerint az elmúlt 24 órában 3614 új fertőzéses esetet regisztráltak, ami az egy nappal korábbi 2571-hez képest is jelentős ugrás. Az elmúlt hét nap folyamán átlagban 172,1 fertőzöttet regisztráltak százezer lakosra Ausztriában.

Az országban 80 ezerhez közelít azoknak a száma, akik ezidáig elkapták a vírust. A baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint 965-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe.

Salzburg, Tirol és Vorarlberg tartományban a legsúlyosabb a helyzet.

Vasárnaptól újabb korlátozások lépnek életbe nyugati szomszédunknál. A magánjellegű kisebb összejöveteleken egyszerre legfeljebb hatan tartózkodhatnak zárt helyiségben, szabadtéren pedig 12-en. A nagyobb, zárt helyiségekben legfeljebb ezren, a tömeges szabadtéri rendezvényeket pedig maximum 1500-an tartózkodhatnak. Bővítették azoknak a helyszíneknek a listáját is, ahol kötelező a védőmaszk viselése, így például már a vasútállomásokon, illetve a bevásárlóközpontokban is fel kell venni. A tömegközlekedési eszközökön és sífelvonókon ez már eddig is kötelező volt.