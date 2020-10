Magyarul köszönte meg a cseheknek adott lélegeztetőgépeket az Európai Bizottság elnöke

Két napja derült ki, hogy Magyarország 150 invazív lélegeztetőgépet adományoz Csehországnak a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, Menczer Tamás külügyi államtitkár ma hivatalosan is bejelentést tett a szállításról, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen pedig kétnyelvű tweetben köszönte meg az Orbán-kormánynak a gesztust.

I welcome such solidarity between Member States. We need each other even more during this pandemic ****



Üdvözlöm a tagállamok közötti szolidaritást, mint ahogy ezt most Magyarország ** mutatja Csehország **felé. A jelenlegi világjárvány alatt még nagyobb szükségünk van egymásra. https://t.co/oyfDAlhS34