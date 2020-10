Nem követett el bűncselekményt ukrajnai üzleti tevékenységével Hunter Biden, Joe Biden volt amerikai alelnök és demokrata párti elnökjelölt fia – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 televízió Moszkva, Kreml, Putyin című vasárnapi magazinműsorában, amiről az MTI tudósított.

Biden fiának Ukrajnában valóban volt, és lehet, hogy van is még biznisze

– mondta Putyin. Az orosz elnök állítása szerint Hunter Biden vezető tevékenységet látott el legalább egy ukrajnai cégben, és a jelek szerint nem keresett rosszul.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ő ebben nem lát bűncselekményt, vagy legalábbis nincs ilyesmiről tudomása, mindazonáltal ez az amerikaiak és az ukránok dolga.

Hunter Biden az ukrán Burisma Holding energetikai vállalat igazgatóságának tagja volt 2014 és 2019 között, miközben apja 2017 januárjáig az Egyesült Államok alelnökeként Washington Ukrajna-politikájának egyik legfőbb alakítója volt. Donald Trump amerikai elnök kampánystábja emlékeztetett, hogy Joe Biden kikényszerítette a Burisma után nyomozó Viktor Sokin ukrán főügyész lemondatását.

Trump ugyanakkor azt is állította, hogy Hunter Bidennek orosz üzleti kapcsolatai is voltak, többek között Jelena Baturinával, Jurij Luzskov volt moszkvai polgármester özvegyével is. Putyin a Rosszija 1-nek ezzel kapcsolatban azt állította, nincs tudomása róla, milyen üzleti tevékenységet folytat külföldön Jelena Baturina, és hogy vannak-e amerikai üzleti kapcsolatai. Az amerikai elnök azon állítását ugyanakkor nem kommentálta, miszerint Oroszország a máig is pénzeli Joe Biden demokrata elnökaspiráns fiát.

Az interjúban Putyin egyébként szót ejtett az afganisztáni amerikai katonai jelenlétről is, melyről azt állította, az nem ellentétes az orosz érdekekkel, s kiemelte, hogy az orosz és az amerikai biztonsági szolgálatok Afganisztánban és Szíriában is együttműködnek.