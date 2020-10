Egyáltalán nem boldog Washington a Huawei a múlt kedden megnyitott, budapesti K+F központja miatt. Az amerikai külügy az Indexnek küldött válaszában az áll: a magyar kormány egy kommunista diktatúrával üzletel, ami számos veszélyt rejt. Szerkesztőségünk a Huaweit is szembesítette a vádakkal; a multi szerint azok köszönő viszonyban sincsenek a valósággal.

Múlt kedden nyitotta meg budapesti K+F központját a kínai távközlési multi, a Huawei. Ahogyan arról az Indexen is írtunk, a vállalat nemrég magyarországi jelenlétének tizenötödik évfordulóját megünnepelte. Volt is mit, hiszen míg nyugati nyomásra a Huawei mozgástere egyre csak szűkül a világban, idehaza zökkenőmentesen, kormányzati hátszéllel folytatja a cég a tevékenységét. A múlt heti eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett, és beszédében a Pekinggel és a Huaweijel kialakított jó kapcsolatokat méltatta.

Ahogyan arra Cornstein nagykövet is felhívta a figyelmet: fontos tisztában lennünk azzal, hogy kivel kötünk üzletet. Márpedig a magyarok pontosan tudják, milyen kapcsolatokat keresnek a kommunista diktatúrák

– reagált a Huawei új beruházására az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége. Az Index azért kereste meg az amerikai képviseletet, mert az elmúlt években Washington többször figyelmeztette a magyar kormányt a kínai vállalat jelentette fenyegetésre. Mike Pompeo külügyminiszter többször járt térségünkben, s a Huawei minden ilyen látogatás alkalmával kiemelt téma volt. De háttérbeszélgetéseken, interjúkon hívták fel a figyelmet a jelenségre az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének diplomatái, így David Cornstein nagykövet is.

A világban egyre több ország ismeri fel, hogy a Kínai Népköztársaságban alapított vállalatokat kötelezik arra, hogy együttműködjenek a biztonsági szolgálatokkal. Ezek az országok lépéseket tesznek állampolgáraik, nemzetbiztonságuk megvédéséért

– olvasható az amerikai nagykövetség válaszában. Mint írják, jelenleg 25 európai uniós, illetve NATO-tagállam csatlakozott a Clean Network programhoz. A washingtoni külügy augusztusban indította el a kezdeményezést, amelyek célja, hogy megvédje az állampolgárokat és vállalatokat az olyan „rosszindulatú szereplők agresszív támadásaitól, mint a Kínai Kommunista Párt″.

Reméljük, hogy az Egyesült Államok valamennyi szövetségese csatlakozni fog a programhoz

– így az amerikai nagykövetség. Szavaikból kiderül: hazánk még nem része az amerikai kezdeményezésnek.

Plusz egy botrány

De levelében kitért a nagykövetség az elmúlt hetek adatgyűjtési botrányára is. Ahogyan korábban az Index is megírta, a kínai Shenzhen Zhenhua Data Information Technology vállalat 2,4 millió emberről, közöttük több mint hétszáz magyarról gyűjtött adatokat. Ezzel kapcsolatban az amerikai nagykövetség megjegyzi,

Magyarország a múlt hónapban szenvedte el a legsúlyosabb hekkertámadást, a kibertérből érkezett akciót kínai, orosz és vietnámi szerverekről indították.

Az Egyesült Államok és a Huawei közötti konfliktus forrása, hogy Washingtonban Peking trójai falovaként tekint a vállalatra. Az amerikai külügy szerint a Huawei nem megbízható, a cég a felhasználókról gyűjtött információt a kínai kormánynak adja át. Ez a kritika már a 2000-es években felmerült, azonban az elmúlt időszakban vált a világpolitika központi témájává.

Egyrészt Donald Trump amerikai elnök Kína-ellenes politikája miatt került a politika kereszttüzébe a Huawei, de a történetnek van egy fontos gazdasági, technológiai oldala is. Ez pedig a már említett, 5G hálózatok kiépítésének kérdése. A következő ipari forradalommal kecsegtető új technológiában a Huawei jelenleg piacvezető, márpedig ha a világ nagy részén ők építhetik ki az 5G hálózatokat, az nem csak biztonsági, de anyagi szempontból is kihívást jelent majd az Egyesült Államok és szövetségesei számára.

A cég szerint másképp állnak a dolgok

Az amerikai vádakra reagáltattuk a Huaweit. A kínai cég magyarországi leányvállalata az Index megkeresésére elmondta: a kritikák köszönő viszonyban sincsenek a valósággal.

Ez egyszerűen nem igaz. A Huawei egy hálózati eszközbeszállító, amelynek nincs tulajdonában a hálózat, ahogyan nem is működteti azt. Ebből következik, hogy nem kezeljük a hálózatokon áramló adatokat sem

– írta válaszában a távközlési cég. Megkérdeztük azt is, hogyan garantálják a felhasználók személyes adatainak biztonságát. Ezzel kapcsolatosan a vállalat elmondta, valamennyi országban betartják a helyi jogszabályokat. „Európában az uniós jogoknak megfelelően, a GDPR szabályozásokat figyelembe véve működünk″ – teszi hozzá a cég, megjegyezve:, eddig csak az Egyesült Államok tiltotta ki őket a piacairól, a világon jelenleg 170 országban vannak jelen. Hozzáteszik, bár vannak országok, melyek az 5G hálózat kiépítésében szigorúbb feltételeket szabtak a cég számára, az EU-ban nem áll fenn ez a probléma.

Egyetlen uniós tagállam sem tiltotta meg a Huawei-nek, hogy részt vegyen az 5G hálózat kiépítésében. Az EU digitális szuverenitásra törekszik, ami egybeesik céljainkkal és értékeinkkel

– állítja a Huawei, finoman utalva az EU és az Egyesült Államok kapcsolatában megbújó szuverenitás-kérdésre.

Magyarországon mindenesetre nincs problémája a cégnek. Erre is rákérdeztünk a kínai multinál. Mint írják, hazánk nyitott és kiegyensúlyozott gazdaság, ahol

tizenöt éve szabadon, diszkriminációtól mentesen tudtak működni.

Hozzáteszik, a kedvező körülményeknek köszönhetően stratégiai partnerként tekintenek hazánkra, amiből Magyarország is profitál. Az elmúlt öt évben, évenként 6-8 százalékkal növelték az itteni beruházásaikat, de 28 százalékkal nőtt a nálunk befizetett adó mértéke is. A mesterséges intelligencia kutatására létrehozott budai központban a Huawei komoly lehetőségeket lát. Éves bevételünk 10-12 százalékát költik kutatás-fejlesztésre, az elmúlt tíz évben ez elérte a 100 milliárd dollárt.

(Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Huawei magyarországi jelenlétének 15. évfordulóján a budai Haris Parkban, október 20-án.)