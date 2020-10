2019 decemberében fedezték fel az Egyesült Államokban, a Washington állambeli Blaine-ben, megjelentek az akár öt centisre és megnövő ázsiai lódarazsak. Az ember számár is különösen kellemetlen rovarok félcentis fullánkja még a méhészek védőruháján is áthatol, szúráson kívül köpéssel is bocsátanak ki méreganyagot magukból. Ázsiában évente több tucat embert ölnek meg.

A valódi veszélyt azonban az amerikai méhekre nézve, amelyek – szemben például a japán méhekkel – egyáltalán nem tanultak meg védekezni ellenük, és így akár egyetlen ázsiai lódarázs képes pár óra alatt kiirtani egy teljes méhkaptárt. Mivel a méhek közismerten fontos szerepet töltenek be az ökológiai egyensúlyban, a Washington állami mezőgazdasági minisztérium (WSDA) kiemelten kezelte az ügyet, és még decemberben elkezdett felállítani egy csapda-hálózatot állam szerte, helyi tudósok segítségével.

Az első ázsiai lódarazsakat júliusban fogták el. Fogselyemmel miniatűr rádióadót szereltek rájuk, és az egyikük végül elvezette az entomológusokat a kosárlabda nagyságú fészket rejtő fához Blaine-ben. A fészek 100-200 darazsat rejthetett. A védőfelszerelést viselő kutatókegy csövön keresztül szippantották ki a rovarok az odújukból. Kivágják az egész fát is, hogy meggyőződjenek róla, minden kártevőt sikerült elpusztítaniuk, illetve hogy megállapítsák, távoztak-e a fészekből korábban királynők, amelyek újabb és újabb fészkeket alapíthatnak.