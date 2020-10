Esett a lengyel kormánypárt támogatottsága

Látványosan visszaesett a Lengyelországban kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) támogatottsága – számolt be egy friss közvélemény-kutatás eredményéről a Gazeta Wyborcza.

Az eredményt összefüggésbe hozzák a múlt héten indult tiltakozáshullámmal, amely a lengyel Alkotmánybíróság október 22-i határozata nyomán robbant ki, és amelynek eredményeképpen a magzat súlyos betegsége esetén sem lehetne legális abortuszt végezni Lengyelországban.

A közvélemény-kutatás szerint bár továbbra is vezet a PiS szövetsége, támogatottságuk masszívan 30 százalék alá, 26 százalékra esett vissza. Ez azt is jelenti, hogy két százalékra apadt a különbség köztük, és a legnagyobb ellenzéki erő, a Polgári Koalíció (KO) között, amely 24 százalékot ért el. Egy most tartandó országgyűlési választás esetén Szymon Hołownia újságíró frissen alapított mozgalma, a Lengyelország 2050 (Polska 2050) szerezné meg a harmadik helyet, mintegy 18 százalékkal. A bizonytalanok aránya mindössze 13 százalék.

Jelentős választás egyébként nem várható a közeljövőben Lengyelországban. Legutóbb 2018-ban tartottak önkormányzati választásokat, 2019-ben országgyűlési választást, elnökválasztásra pedig idén nyáron került sor.