Temetőbe sem lehet menni halottak napján Lengyelországban

Lengyelországban zárva tartják a temetőket mindenszentek ünnepén és halottak napján is, a koronavírus-járvány lassítása végett – jelentette be pénteken Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Hozzáfűzte, hogy szombaton, vasárnap és hétfőn is zárva lesznek a temetők. A miniszterelnök a döntést azzal indokolta, hogy így kívánják megakadályozni sok ember torlódását a sírkertekben és a tömegközlekedésben. A lengyel miniszterelnök azt kérte az idős emberektől, hogy a következő napokban maradjanak otthon, ne találkozzanak rokonaikkal – írta a távirati iroda.

Morawiecki jelezte azt is, hogy a közigazgatási alkalmazottak hétfőtől távmunkára térnek át. Arra hívta fel a magánszektor vállalkozóit is, hogy a távmunkát minél nagyobb mértékben tegyék lehetővé.