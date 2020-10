Athéni helyzetjelentés a földrengésről: remegett a ház, megbolondult a technika

Rég nem tapasztalt, 7-es erősségű földrengés történt az Égei-tengeren, amely Törökország délnyugati partvidékét érintette legsúlyosabban. Athénban, Isztambulban és Krétán is komolyan érezni lehetett a rengést.

Az Indexnek egy Athén déli részén élő olvasója nyilatkozott, aki a rengéskor éppen otthon tartózkodott, és azóta is sokkos állapotban érzi magát:

A cégünknél mindenki home office-ban dolgozik. Éppen egy hívás közepén voltam, amikor egyszer csak az egész ház remegni kezdett. Remegett alattam a szék és az asztal, hirtelen nem is tudtam, hogy mi történik. Mikor rádöbbentem, hogy földrengésről van szó, attól féltem, hogy összedől a ház. Nagyjából fél és egy perc között rengett a föld. Kisebb sokkot is kaptam. Úgy tudom, hogy több helyen áramszünet is volt, a technikai eszközök megőrültek, és a híradásokban épületi sérülésekről és kisebb szökőárról is szó volt.