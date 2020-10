A korrupció elleni harc miatt áll a bál Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az alkotmánybíróság menesztését kezdeményezte, mert a testület megnyirbálta a korrupcióellenes ügynökség jogköreit – számolt be pénteken az Ukrajinszka Pravda, amelyre az MTI hivatkozik.

Az alkotmánybíróság megfosztotta a korrupcióellenes ügynökséget attól a jogától is, hogy hozzáférhessen az állami nyilvántartásokhoz, igazolandó a tisztségviselők vagyonnyilatkozatainak helytállóságát. Ilyen igazolás nélkül viszont a hatályos ukrán jogszabályok szerint a vagyonnyilatkozatra kötelezettek – amely kinevezett és választott tisztségviselők elég széles körére terjed ki, beleértve parlamenti képviselőket és tanácselnököket is – nem foglalhatják el hivatalukat. Zelenszkij törvényjavaslatában kezdeményezte továbbá az alkotmánybíróság említett határozatának semmissé nyilvánítását is.

Az ukrán alkotmány és az alkotmánybírákról szóló törvény felsorolja, milyen körülmények között válthatók le a testület tagjai. Az alkotmánybíróság összetétele csak a bírák beleegyezésével változtatható meg. Ehhez a döntéshez a bírák legalább kétharmadának jóváhagyása szükséges. Olekszandr Tupickij, az alkotmánybíróság elnöke pénteken kijelentette, hogy az elnök törvényjavaslata „alkotmányos puccs” jeleit hordozza.

Az ukrán Állami Nyomozó Iroda közben közleményben tudatta, hogy nyomozást indított Tupickij ellen hazaárulás gyanújával. Az alkotmánybíróság elnöke ugyanis még 2018 júliusában az orosz jogszabályok szerint jutott hozzá egy telekhez az Oroszország által önkényesen elcsatolt Krím félszigeten, ráadásul ezt a vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel. A földterület ily módon történő megszerzésével Tupickij a nyomozóiroda szerint Ukrajna szuverenitásának, területi integritásának, állam- és gazdasági biztonságának rovására követhetett el bűncselekményt, amelyért akár 15 év börtönbüntetés is kiszabható.