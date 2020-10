Mi a célja a lefejezéses kivégzéseknek?

Amikor Daniel Pearl amerikai újságírót 2002-ben terroristák lefejezték Pakisztánban, még az egész világ elképedt.

2014-ben az Iszlám Állam (ISIS) dzsihádistái szintén lefejezéssel végeztek első amerikai áldozatukkal, James Foley-val, majd két héttel később Steve Sotloff-fal; ők is újságírók voltak. Őket Szíriában – Rakkában, illetve Aleppóban – ölték meg.

Most már Európában is végeznek így nyugati áldozataikkal iszlamisták. Tegnap Nizzában a francia hírforrások szerint „gyakorlatilag lefejezett” egy azóta elfogott elkövető egy idős nőt, aki imádkozni ment a dél-francia nagyváros Notre-Dame-székesegyházába. A sajtóban Brahim néven említett huszonéves fiatalember – aki helyszíni beszámolók szerint az Allah Akbar kiáltást hallatta – két további emberrel is végzett. Franciaországban ennek nyomán a legmagasabb szintű terrorkészültséget rendelték el.

Párizs mellett nemrég egy történelemtanár lett hasonló terrortámadás áldozata. Samuel Paty a szólásszabadságról tartott óráján két Mohamed-karikatúrát is bemutatott diákjainak, miután szólt a muszlim vallású tanulóknak, hogy nyugodtan menjenek ki a teremből, ha kényelmetlenül éreznék magukat. Egy 18 éves csecsen fiatal, Abdullak Anzorov vágta el a torkát és fejezte le.

Franciaországot évek óta iszlamista merénylethullám sújtja; ebben több mint 250-en vesztették már életüket.

De a lefejezés ilyen közel hozzánk azért meglehetősen új jelenség.

Az iszlám jogban nincs olyan érv, amely egy ilyen tettet indokolna, vagy hogy ilyesminek szakrális jelentősége lenne. A lefejezést a mérsékelt hívők, vagyis a muszlimok elsöprő többsége is gyilkosságnak tekinti

– mondta az Indexnek Manyasz Róbert, az iszlám jog szakértője, aki Libanonban, Iránban és Szíriában tanult szunnita és síita vallásjogot. Úgy véli, a terroristák célja ilyen esetben az elrettentés, a félelemkeltés lehet; a terror szó arab megfelelője, az irháb is ezt fejezi ki.

„azt is jól tudják: az iszlám kultúrkörrel ellentétben Európában tabu, ezért megütközést kelt a halál vizuális megjelenítése.”

A kés könnyen elrejthető fegyver

Az ISIS 2014-ben éppen azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Foley kivégzését Üzenet Amerikának címmel töltötte fel a YouTube videómegosztóra.

Franciaország pedig a világi berendezkedés – eredeti jelentéséből kiforgatva: a vallástagadás – jelképeként tűnik fel a szélsőségesek szemében.

Az utóbbi időben – a titkosszolgálati együttműködésnek is köszönhetően – csökkent a komoly előkészületeket igénylő robbantásos és lőfegyveres terrorcselekmények száma. Megszaporodtak viszont a késes támadások; 2016-ban az ISIS propagandamagazinja, a Rumijah kifejezetten arra buzdította a fanatikusokat, hogy vágószerszámmal végezzenek az iszlám ellenségeivel, mert az olcsó, könnyen beszerezhető és jól elrejthető fegyver. Csak Franciaországban több mint tucatnyi késes terrortámadást követtek öt év alatt. A lefejezés márpedig vágószerszámmal elkövetett merénylet – a lehető legbrutálisabb és leginkább figyelemfelkeltő cselekedet, amely Európában a félelemkeltés leghatásosabb eszköze.

