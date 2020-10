Újabb szigorítások Nagy-Britanniában, enyhül a helyzet Ausztráliában

A folyamatosan növekvő nagy-britanniai esetszámok miatt a kormányzat által létrehozott bölcsek tanácsa további szigorításokat javasolt Boris Johnson miniszterelnöknek – írta meg a Daily Mail. Az egészségügyi miniszter felhívta a figyelmet, hogy a közel 67 millió lakosú országban akár a 85 ezret is elérheti a járvány áldozatainak a száma.

Ezzel összefüggésben hamarosan újabb korlátozások bejelentése várható a szigetországban. A lap kormányzati forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy a miniszerelnök hétfőn jelenti be az új szigorításokat, amelyek szerdán lépnek hatályba, és egészen december 1-jéig tartanak.

Az új intézkedésekről egyelőre kevés konkrétumot lehet tudni, de valószínűnek tűnik, hogy a pubok és éttermek hetekre be lesznek zárva, további károkat okozva ezzel az amúgy is küszködő vendéglátóiparnak. Ezzel párhuzamosan a Times értesülése szerint

A brit sajtó hagyományosan kiemelt figyelemmel kezeli a Nemzetközösség államaiban zajló eseményeket, így a világrekord-hosszúságú, öt hónapos lezárást néhány napja feloldó ausztrál intézkedésekkel is részletesen foglalkozott a The Guardian.

Enyhítés Ausztráliában

Olvasónk Melbourne-ben él, létfontosságúnak minősített informatikai közszolgáltatónál dolgozott a lezárás alatt is. Öt hónapja nem mehetett fodrászhoz, ezért egyébként rövidre vágott haját már be is tudja fonni. A legfrissebb hírek szerint most újra engedélyezték az üzletek és szolgáltatóhelyek megnyitását, miután napok óta nem jelentettek új megbetegedést a legtöbb tagállamban.