Igor Matovič szlovák kormányfő és Roman Mikulec belügyminiszter Észak-Komáromban, a Komáromi Kajak-Kenu Klubban kialakított mintavételi pont előtt köszönte meg vasárnap a magyarországi egészségügyisek munkáját és Magyarország segítségét.

„A mondás szerint bajban ismerszik meg a jó barát. Pénteken még szükséghelyzetben voltunk és Szlovákia-szerte a médiában arról cikkezet, hogy a Közös Felelősség hadművelet és az országos tesztelés megvalósíthatatlan. Kapcsolatba léptem Orbán Viktorral, aki azt mondta: segítünk nektek. Bajban ismertük meg, hogy ki is a valódi barátunk, és ezért nagy köszönet jár”

– mondta Matovič. A szlovák kormányfő a Facebookon is köszönetet mondott Linának és Évának, a két magyar orvostanhallgatónak és a többi 197 magyar önkéntesnek:

A kormányfő inkább nem kívánta kommentálni Ľuboš Blaha kijelentését, miszerint a magyarul és németül beszélő medikusok idegen katonák, akikre rendőröket kell hívni.

Roman Mikulec a következőket tette hozzá:

„Nagyon jó látni ezt a mintavételi helyet, hiszen nemcsak a helyi emberek improvizációját tükrözi vissza, de ez az egyik hely, ahol a magyarországi egészségügyisek is segítenek nekünk. Magyarország 197 egészségügyi dolgozót küldött Szlovákiába, ebből a Komáromi Kajak-Kenu Klubban kialakított mintavételi ponton ketten teljesítettek szolgálatot tegnap és a mai nap folyamán is. Nagyon ügyesek, a segítségüket pedig rendkívül nagyra értékeljük, hiszen szombaton több mint 600 személyt teszteltek le. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Magyarországnak azért, hogy ilyen gyorsan reagáltak a kérésünkre”