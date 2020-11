Vilmos herceg állítólag már áprilisban elkapta a koronavírust

Mint kiderült, nem csak Károly herceg küzdött meg a koronavírussal idén tavasszal. A brit trónörökös fia, Vilmos herceg is megfertőződött áprilisban – derítette ki a The Sun.

A lap forrása szerint a cambridge-i herceg nemcsak hogy megbetegedett, de eléggé meg is viselte őt a vírus. Egy ponton nehézzé vált számára a lélegzetvétel, így érthető módon a környezete is pánikolni kezdett. Míg apja betegségéről időről időre tájékoztatták a médiát, úgy Vilmos állapotáról tudatosan hallgattak a palota emberei, teljes titokban ápolták, amíg Károly herceghez hasonlóan ő is a család norfolki birtokán, Anmer Hallban karanténozott. Kötelességeit videócseten és telefonon intézte a lábadozása alatt, azóta pedig már visszatérhetett hivatalos teendőihez.

Ami a közvéleményt illeti, az Egyesült Királyságon kívül is jócskán akadnak, akik bírálják a Buckingham-palota eljárásrendjét az ügy kapcsán, így nemcsak Vilmos hercegre, de II. Erzsébetre is csúnyán néznek, amiért elhallgatták a cambridge-i herceg megbetegedését.