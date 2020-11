A Mohamed-karikatúrák állnak a bécsi pokol hátterében?

A liberális lap szerint Ausztria az Európa és a nyugati értékek elleni folyamatos támadás frontállamává vált, és félő, „hogy az elkövetők innen valósiak”.

Macron németül: Nem engedünk!

Mindezek miatt jelentősége van, hogy Európa vezetői között Emmanuel Macron francia elnök az elsők között ítélte a bécsi merényletet, ráadásul németül is:

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Franciaország után egy baráti országot támadtak meg. Ez a mi Európánk. Az ellenségeinknek tudniuk kell, kivel van dolguk. Semmit nem engedünk!

A palesztin szál: 1981, 1985

A másik párhuzam, amire a Der Standard utal, az 1980-as évek palesztin terrorhulláma, amely kétszer is elérte Bécset. 1981-ben Abu Nidal Izraellel szemben ellenséges terrorszervezete – amely pár évvel korábban vált ki Jasszer Arafat Fatah szervezetéből – ugyanazt a bécsi zsinagógát, a Stadttempelt támadta meg, mint amelynek közelében most éjjel is merényletet követtek el. A lőfegyverrel és gránátokkal elkövetett támadást egy zsidó férfivá avatási, bár micvó ceremónia alkalmával hajtották végre; két ember meghalt, harmincan megsebesültek. Egy jordániai és egy iraki elkövetőt ítéltek el. 1985-ben ugyancsak Abu Nidal (palesztin) terroristái követtek el támadást a schwechati repülőtéren, az El-Al izraeli légitársaság gépénél várakozó utasokat véve célba – ugyancsak kézigránátokkal és lőfegyverekkel. Hárman életüket vesztették, több mint negyvenen megsebesültek. Az elkövetők egyikét agyonlőtték, két főt elítéltek.

A sebesültek között izraeli vendégszereplésre készülő magyar színészek is voltak. Szegedi Molnár Géza (1939-2008) olyan súlyos gerincsérülést szenvedett, hogy egész életére megbénult. Megsebesült Kibédi Ervin (1924-1997) is.

Borítókép: Rendõrök és tûzoltók a bécsi Stadttempel nevû zsinagóga közelében 2020. november 2-án - MTI/EPA/Christian Bruna