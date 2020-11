Bécsi magyar szakács Forgács Marietta kolléganőnknek:

„Az emberek félnek, mindehol katonák, rendőrök. Tegnap a vendégekkel együtt be voltunk zárva az étterembe kb. két órán keresztül. Majd mikor azt az infót kaptuk, hogy az első kerület tiszta, elindultak haza. Én is így tettem de semmilyen tömegközlekedés nem működött. Most mi is a netet bújjuk infókért”.