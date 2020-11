A Momentum európai parlamenti képviselője Facebook oldalán reagált a bécsi terrortámadásra.

Ezek a tragikus esetek mindig ugyanazt bizonyítják be: a terror kapcsán az értelmetlen gyűlölet ellen küzdünk. Azoknak az egyesített erejére van most is szükség, akik vallástól, bőrszíntől, nemzetiségtől függetlenül hisznek egy békés és biztonságos Európában