Bécsben élő magyar olvasónk, Laci néhány percre lakik a támadás helyszínétől, de szerencsére otthon tartózkodott a lövöldözés idején. A barátnőjével még a hétvégén kihasználták a korlátozások előtti utolsó pillanatokat, elmentek étterembe, kirándulni, így hétfőn már nem is tervezték, hogy kimozdulnak, igaz, a párja még elment úszni. Amikor végzett, látta a rengeteg rendőrt, de nem tudta, mi történt, amíg haza nem ért.

A barátaik nem voltak ennyire szerencsések, éppen vacsorázni mentek az I. kerületbe a gyerekeikkel, és a történtek után reggel 6-ig ott kellett maradniuk, a rendőrök csak utána engedték őket haza. A sokkot leszámítva ők is jól vannak.

Laci szerint jelenleg is nagy a fennforgás, nem is mennek ki most az utcára, a munkahelyüktől is azt az instrukciót kapták, hogy nem mehetnek be.