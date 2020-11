Ingyen befogadták a bécsi szállodák a terror elől menekülő embereket

Hétfő este több halálos áldozatot követelő terrortámadás helyszíne volt az osztrák főváros, abban a káoszban azonban, amelyet az utcákon uralkodó pánik és a merénylők utáni rendőrségi hajtóvadászat jelentett, a szolidaritás megható jeleit is lehetett látni.

Ezek egyike volt, hogy a merényletsorozat alatt – írja a Kurier – az #opendoors és hasonló hashtagek kezdtek el gyorsan terjedni a Twitteren, így aki éppen menedéket keresett, az találhatott is a közösségi oldal segítségével. Rengetegen ajánlották fel lakásukat, ahol a vérengzés elől menekülők meghúzhatták magukat. Többen nemcsak helyet, de megnyugtató szavakat is kínáltak: „Ha nem érzi magát biztonságban, az ajtóm nyitva áll ön előtt. Ezt együtt fogjuk átvészelni” – írta valaki, és Volt olyan is, aki az ágya mellé bort és chipset is kínált a menekülőknek. Mindez jól mutatja, hogy szorult helyzetben érvényesül az összetartás, és az emberek számíthatnak egymásra – állapítja meg az osztrák napilap.

Sokan menekültek bárokba, koncerttermekbe és rendezvényhelyszínekre is, mások viszont nem tudták elhagyni azokat a szórakozóhelyeket, ahol a támadások kezdetekor tartózkodtak. Az ott rekedt vendégek csak hajnali 1 óra tájban léphettek ki ismét az utcákra. Aki viszont a merényletsorozat miatt leállított tömegközlekedés híján képtelen volt hazajutni, azt a szállodák ingyen befogadták éjszakára – írja a MeinBezirk portál.