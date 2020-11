Bosszúhadjárat indult Európa ellen

Európa több pontján, Németországban és Brüsszelben is terveztek merényleteket szélsőséges iszlamisták – mondta el az Index megkeresésére Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő. A szakértőt a hétfő éjjel, Bécsben történt merényletsorozattal kapcsolatban kerestük meg, az utcai lövöldözések, robbantások négy civil áldozatot és számos súlyos sérültet követeltek. Kis-Benedek József hangsúlyozta, egyelőre viszonylag kevés részlet derült ki a támadásról, azt ugyanakkor az osztrák fellépésből kiderült, hogy felkészültek a merényletre.

„Elképesztően olajozott volt a kormányszervek közötti együttműködés és a köztájékoztatás is. Ezt így kell csinálni”

– értékelte a fellépést Kis-Benedek. A műveletet a bécsi belügyminisztérium fogja össze, amely villámgyorsan reagált: perceken belül helyszínre ért az osztrák rendőrség különleges alakulata, a WEGA, illetve a közvetlenül a BM-nek jelentő kommandós egység, a Cobra is. De a helyzet profi kezelésére utal az is, hogy több elkövetőt is elfogtak, illetve jelenleg is hajtóvadászat zajlik a szökésben lévő terroristák felkutatására.

A szakértő szerint az osztrák hatóságok fellépése szervezett ellentámadás volt.

Kis-Benedek József hozzátette, a merényletsorozatra számítani is lehetett, miután szélsőséges iszlamisták bosszúhadjáratot hirdettek Mohamed próféta megalázása miatt. Így értékelték ugyanis azt, hogy Franciaország államfője, Emmanuel Macron korábban kiállt az európai értékek, így a Mohamed prófétán viccelődő Charlie Hebdo hetilap karikatúráinak szabad közlése mellett. Macron az október végén lefejezett francia tanár temetésén elítélte a szélsőséges iszlám akcióit, beszédét támadássorozat követte: Nizzában és Avignonban is több embert meggyilkoltak iszlamista szélsőségesek.

13 Galéria: Terrortámadás Bécsben: három civil meghalt Fotó: Joe Klamar / AFP

Ezzel kapcsolatban Kis-Benedek elmondta, az elmúlt időszakban számos merényletet hiúsítottak meg biztonsági szervek, közvetlenül a bécsi támadással kapcsolatban Brüsszelben és Németországban is merényleteket terveztek. A szakértő szerint a készültséget indokolja az is, hogy a bécsi támadás során a merénylők már sokkal felkészültebbek voltak.

„A város hat pontján támadtak lőfegyverekkel, közöttük gépkarabéllyal és öngyilkos robbanóövvel. Több helyen talált a rendőrség előkészített robbanóanyagot is″

– mondta Kis-Benedek. Ezeknek a fegyvereknek és robbanószerkezeteknek használata azért is különösen aggályos, mert beszerzésükre csak magasan szervezett bűnözői csoportok képesek.