Lerohanták a Kabuli Egyetemet az Iszlám Állam fegyveresei

Órákon át tartó harc tört ki az Iszlám Állam fegyveresei és a Kabuli Egyetem biztonsági őrei között hétfőn. Az egyetem épületét megrohamozó terroristák legalább 22 embert öltek meg – írja a BBC.

Az afgán belügyminisztérium szóvivője szerint a támadás akkor ért véget, amikor három fegyveres meghalt.

A terrorcselekményért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget.

A támadás nem sokkal azelőtt történt, hogy az egyetemre kormányzati tisztségviselők érkeztek volna egy iráni könyvvásár alkalmából.

A keddi napot nemzeti gyásznapnak nyilvánította a kabuli kormány.

A tálibok tagadták, hogy közük lett volna a vérengzéshez és elítélték a terrortámadást. Órákkal később az Iszlám Állam kiadott egy üzenetet a Telegramon, amely szerint

a „hitehagyott” afgán kormánynál dolgozó bírák és nyomozók fokozatos megszüntetését célozta meg.

A terrorszervezet korábban is Afganisztán oktatási központjait vette célba, köztük múlt hónapban is történt egy támadás Kabulban egy oktatási központ előtt, amelyben 24 ember halt meg. A csoport felelősséget vállalt a Kabuli Egyetem előtti 2018-as támadásért is, amelyben több tucatnyian haltak meg.

Az elnöki palota közleményében Ashraf Ghani elnök kijelentette, hogy a hatóságok