Kijárási tilalom jön Olaszországban is

Olaszországban este tíz és hajnali öt óra között országos kijárási tilalom lép életbe, ezt Giuseppe Conte olasz kormányfő jelentett be szerdárra virradóra – olvasható az MTI oldalán. Eddig a kijárást csak néhány régióban vezették be a félszigeten, ám csütörtöktől bezárják a múzeumokat, a kiállítótermeket, illetve felső létszámkorlátot vezetnek be a tömegközlekedési eszközökön, és biztatnak az otthoni munkavégzésre. Hétvégére bezárják a bevásárlóközpontokat, kizárólag az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és újságosok tarthatnak nyitva. Ezek mellett a hatévesnél idősebb diákoknak az osztályteremben is kötelező lesz a maszk viselése, illetve a középiskolák átállnak a digitális oktatásra.

A húsz olasz tartományt vörös, narancssárga és zöld térségre osztják a járvány terjedésének üteme, valamint a helyi egészségügy leterheltsége alapján. A kormány így igyekszik elkerülni a tavaszihoz hasonló országos vesztegzárat.

Jelenleg vörös besorolásban van: Dél-Tirol, Valle d'Aosta, Piemont, Lombardia és Calabria. Ezeken a területeken leállítják a kereskedelmet, a vendéglátást, a szolgáltatásokat, ahogy azt tavasszal is tették, kizárólag az élelmiszert és alapvető cikkeket árusító üzletek és az ipari létesítmények működhetnek. A vörös zónákban élők csak sportolás, munkába járás és gyerekük iskolába kísérése céljából hagyhatják el otthonukat, és ezekben az esetekben is tartaniuk kell az egyméteres védőtávolságot.