Cáfolta és nonszensznek nevezte Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azokat a nemzetközi sajtóban megjelent értesüléseket, amelyek szerint az Oroszországot különféle pozíciókban mintegy 20 éve vezető Vlagyimir Putyin betegség miatt lemondással távozna a hatalomból 2021-ben – írta a Portfolio a Reuters beszámolóját idézve. Közölte azt is, hogy az elnöknek nincs ilyen szándéka a közeljövőben.

Fotó: Sputnik /Alexei Druzhinin / Kremlin / Reuters Vlagyimir Putyin

A The Sun című brit lap moszkvai forrásokra hivatkozva cikkezett arról, hogy a 68 éves orosz elnök kezdődő Parkinson-kórral küzd. Putyin hatalomátadásának januári bejelentéséről Valerij Szolovej moszkvai politológus névvel is nyilatkozott, kijelentve, az elnök családja azt szeretné, ha távozna a politikából, és szerinte az elnök januárban ismertetheti távozásának a menetrendjét. Szerinte hamarosan új miniszterelnököt nevez ki Putyin, aki később az elnöki székben követheti őt. A Parkinson-kórral kapcsolatos találgatásokat néhány, a médiában megjelent videófelvétel is erősítette.

A találgatásoknak nyomatékot adott az a dumának benyújtott törvényjavaslat is, amely szerint a volt orosz elnökök nemcsak a hivatali idejük (jelenleg ez érvényes), hanem az azon kívüli időszakban elkövetett jogszabálysértések miatti büntetőjogi felelősségre vonás alól is mentesülnének. Ugyanakkor egy korábbi, népszavazáson megerősített alkotmánymódosítás alapján már a következő, 2024-ben esedékes elnökválasztáson is újra megmérethetné magát a jelenlegi elnök. Igaz, még nem jelezte ezt a szándékát.