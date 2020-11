Románia: napi 10 ezer új fertőzött!

Több mint tízezer fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt 24 órában Romániában! Keleti szomszédunkban a 10 260 új esetet 38 627 teszt elvégzése után azonosították – írta a Transindex a Központi Stratégiai Csoport adataira hivatkozva. A legtöbb új esetet, 722-t, Kolozs megyéből jelentették, Bukarestből 629 új beteget jelentettek. Kórházban már 12 ezer beteget kezelnek, több mint ezren szorulnak intenzív terápiás ellátásra. Az elmúlt egy napban összesen 123 személy halálát hozták összefüggésbe a koronavírussal.

Romániában hétfőtől kötelezővé válik a kül- és beltéri maszkviselés mindenkinek, aki elmúlt 5 éves. Az állami intézmények és a magáncégek alkalmazottainak is távmunkában kell dolgozniuk. Minden egyes oktatási intézménynek – óvodának és iskolának – át kell térnie az online oktatásra. A bölcsődék viszont nem fognak bezárni – erről is a Transindex számolt be az Agerpresre hivatkozva. Romániában 23 és 5 óra között az ország minden településén kijárási korlátozások lépnek életbe.