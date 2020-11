Hivatalosan is bejelentették, hogy ki örökli a japán trónt

Japánban hivatalosan is bejelentették, hogy Akisino herceg fogja örökölni a trónt – írja a Reuters. Jelenleg a hatvanéves Naruhito (uralkodói nevén: Reiwa császár) uralkodik, miután 2019-ben átvette a hivatalt édesapjától, Akihitótól.

A császárnak azonban csupán egy gyermeke van, a 18 éves Aiko hercegnő, aki viszont a japán öröklési törvények értelmében nem örökölheti a trónt. Ezért a királyi család most hivatalosan is bejelentette, hogy Naruhito halála esetén testvére, Akisino herceg lesz a trón örököse.

Mélyen átérzem a felelősséget, amely koronahercegként rám irányul, és igyekezni fogok, hogy eleget tegyek a kötelességeimnek

– nyilatkozta a koronaherceg a ceremónia során.

Japánban az örökösödés kérdéseiről már régóta viták folynak a belpolitikában, és a jövőben is lesz még erről szó, mivel Akisino koronahercegnek is csak lányai vannak. A liberálisok a nőági örökösödés bevezetése mellett érvelnek, míg a konzervatívok azt szeretnék, hogy továbbra is oldalágon, férfiak révén történjen az örökösödés, ha nincs férfi utódja az uralkodónak.