Trump továbbra is tömegrendezvényeket akar tartani

Az elnök továbbra sem fogadja el a választás végeredményét, és az elkövetkező időszakban továbbra is fog olyan tömegrendezvényeket tartani, mint amilyeneket a kampány során is tartott – írja a Fox News.

Trump ezáltal a jogi úton indított intézkedései mellett igyekszik fenntartani társadalmi támogatottságát szavazói körében.

A Fox szerint ezeket a rendezvényeket elsősorban a csatatérállamokban – Georgiában, Arizonában, Michiganben, Nevadában és Pennsylvaniában – tartják majd.

Az elnök arra is kérte a kampánya támogatóit, hogy továbbra is segítsék őt anyagilag is.

Trump állítása szerint több államban is elhunyt emberek adtak le szavazatokat a demokratákra. Az elnök azt is kifogásolta, hogy néhány esetben nem engedtek be választási megfigyelőket a szavazóhelyiségekbe.

(Borítókép: Donald Trump kampányol Pennsylvania államban 2020. november 2-án. Fotó: Carlos Barria / Reuters)