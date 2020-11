Szesztilalommal kezdődik a svéd járványvédelmi szigor

A koronavírus-járvány kezdete óta első alkalommal vezet be korlátozó intézkedéseket Svédország, méghozzá az alkoholértékesítést tiltja meg november 20-tól este 10 után, majd fél 11-kor már zárniuk is kell az italértékesítésre jogosult boltoknak – írta a Bloomberg hírügynökségre hivatkozva a Világgazdaság. Az ország 21 régiójából 13-ban a közvetlen emberi érintkezést kerülő ajánlásokat tettek közzé. Norvégiában a múlt hét végétől hatályos az éjszakai szeszárusítás tilalma.

– Olyan helyzet előtt állunk, amely nagyon sötét jövőképet vetít elénk – mondta Stefan Löfven a miniszterelnök, aki szerint az ország ismét a tavaszi helyzetbe kerülhet. A kormányfő kijelentette, kész szigorúbb korlátozásokat is megfontolni a nyilvános rendezvények korlátozására.

Svédország különutas járványkezelése a koronavírus-pandémia kitörése óta vita tárgya tudományos és politikai körökben is világszerte.

A lap idézi a Financial Times cikkét is, amely emlékeztetett arra, hogy az ország állami epidemiológusa tavasszal még ezt a mottót használta: „Csak ősszel ítélkezz Svédország felett”. Emellett Anders Tegnell májusban és a nyáron is kitartott, miközben azt állította, hogy Svédország Covid–19-től eredő magas halálozási arányát a második hullámban „magas immunitás követi, és az esetek száma valószínűleg elég alacsony lesz ”. Itt az ősz, és Svédországban a Covid–19 kórházi ápolásra szoruló betegszáma gyorsabban emelkedik, mint Európa bármely más országában – mutat rá cikkében az FT.