Csaknem háromszáz embert vettek őrizetbe Varsóban, a függetlenség napi zavargások miatt, tegnap, 35 rendőr megsérült – mondta a lengyel főváros rendőr-főkapitányságának szóvivője, Sylwester Marczak. A nemzeti ünnepen a nemzeti körök által hagyományosan szervezett menetet az idén nem engedélyezte Rafal Trzaskowski, Varsó ellenzéki főpolgármestere, de Mateusz Morawiecki kormányfő is azt kérte, hogy a koronavírus-járványra tekintettel az emberek ne vegyenek részt a felvonuláson – jelentette az MTI varsói tudósítója.

Kapcsolódó Zavargások törtek ki Varsóban Gyújtogattak és törtek-zúztak a lengyel fővárosban a függetlenség napján.

Bár autós felvonulást terveztek, de a megemlékezésre több ezren gyalog érkeztek. A felvonulók között voltak huligáncsoportok is, amelyek zavargásokba kezdtek, s ellenük a rendőrség könnygázt és gumilövedéket is bevetett. A rendőrség jelezte: az őrizetbe vett több mint 300 ember többségét már szabadon engedték. Összesen 36 embert gyanúsítottak meg különböző bűncselekmények elkövetésével, őket továbbra is őrizetben tartják.

A rendőrségi beavatkozás során meglőtték gumilövedékkel a Szolidaritás szakszervezet Tygodnik Solidarnosc című hetilapjának 74 éves fotóriporterét, aki arcsérülést szenvedett. Az esetet vizsgálják. A koronavírus-járvány miatt Lengyelországban jelenleg tilosak az öt főnél nagyobb gyülekezések.