Hatalmas rendőrségi akció zajlik az Ubisoft montreali székházánál

Cikkünk folyamatosan frissül!

Egy helyi idő szerint délután 2 óra körül befutó segélyhívás után hatalmas rendőrségi akció vette kezdetét az amerikai videójáték-gyártó óriás, az Ubisoft montreali székházánál

– derül ki a Montreal Gazette cikkéből. A helyszínre, a St-Laurent sugárút és a St-Viateur út környékére taktikai egységeket vezényeltek ki, akik gépkarabélyokkal felfegyverkezve közelítettek az érintett épülethez. A tetőn több tucat embert lehet látni.

A környék le van zárva, a rendőrség mindenkit kér, hogy ne menjen arra.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh