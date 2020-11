Kórházba került a koronavírusos ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn jelentette be, hogy elkapta a koronavírust, most pedig kórházba kellett szállítani írta meg a korkep.sk.

Andrij Jermaknak, az elnöki iroda vezetőjének szintén pozitív lett a tesztje, és az elnökhöz hasonlóan ő is kórházba került. Zelenszkij és Jermak a kórházban is folytatják munkájukat, az izoláció az egyetlen korlátozás, amit elrendeltek számukra. A laboratóriumi tesztek szerdán a koronavírus jelenlétét mutatták ki az ukrán parlament elnökénél, Dmytro Razumkovnál és Olexij Reznikov miniszterelnök-helyettesnél is.