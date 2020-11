Donald Trump több ezer híve tüntetett Washingtonban

Két rendőr megsérült, legalább húsz embert őrizetbe vettek azon a tüntetésen, amelyre Donald Trump több ezer híve vonult ki szombaton az amerikai fővárosban. Délután a Freedom Plazától a legfelsőbb bíróság épületéig vonultak, és a többi között a „Trump 2020: Keep America Great”, „Trump 2020: No More Bullshit” és „Trump 2020: Pro life, Pro God, Pro Gun” jelszóval tiltakoztak a november 3-i elnökválasztás eredménye ellen. Néhány csoportjuk este aztán összetűzésbe is keveredett az antifa mozgalom és a Black Lives Matter ellentüntetőivel. Az egyik ilyen összetűzésben – írja az NBC News – egy férfit megkéseltek, ő válságos állapotban van.

A republikánus elnök, Donald Trump mostanáig sem ismerte el, hogy november 3-án elveszítette az elnökválasztást a demokrata jelölt, Joe Biden ellen. Szombaton több, a az őt támogatókat méltató tweettel is jelentkezett, előttük pedig egy olyan bejegyzéssel, amelyben újra szerteágazó, nagyszabású választási csalást emlegetett anélkül, hogy erre bármiféle konkrét bizonyítékkal előállt volna. Joe Bident éppen egy hete szombaton nyilvánították győztesnek az addig megszámolt szövetségi állami szavazatok adatok alapján. Azóta kiderült, hogy a demokrata jelölt nyert Arizonában és Georgiában, Donald Trump pedig Észak-Karolinában.

There is tremendous evidence of wide spread voter fraud in that there is irrefutable proof that our Republican poll watchers and observers were not allowed to be present in poll counting rooms. Michigan, Pennsylvania, Georgia and others. Unconstitutional!