Ma van utoljára nyitva Ausztria

Ausztriában a legmagasabb az új koronavírus-fertőzöttek aránya a világon – derül ki az Our World in Data online adatbank rangsorából.

Ausztriában a hétnapos átlagot nézve 831 új fertőzött jut egymillió lakosra, és ezzel megelőzte Georgiát (781), Svájcot (743), Csehországot (674) és Szlovéniát (668). Azonban míg Svájcnak és Csehországnak látszólag sikerült megfékezni a járvány terjedését, Ausztriában október közepe óta meredeken emelkednek a számok.

Márpedig ha Orbán Viktor kedvenc laborjában ilyen aggasztó a helyzet, akkor mi sem számíthatunk túl sok jóra.

Ausztriát követjük, mert azt gondoljuk, hogy ami náluk történik, az kis késéssel nálunk is meg fog

– mondta még egy hónapja is a magyar miniszterelnök. Ugyanakkor Orbán Viktor több interjúban azt is mondta, hogy nem is annyira a fertőzések száma a lényeg, hanem

a legfontosabb, a döntő, hogy megmentsük az emberi életeket, ne haljanak meg. Tehát az elhalálozások száma az, amit én elsősorban nézek.

Nos, ha mi is ezt nézzük, akkor pláne kezdhetünk aggódni, itt ugyanis az a kétes dicsőség jut Magyarországnak, hogy lekörözte Ausztriát.

Bár az osztrák kormány november 3-án szigorított az óvintézkedéseken, a lépés nem bizonyult elegendőnek a járvány terjedésének megfékezésére. Az egészségügyi rendszer túlterhelésének elkerülése érdekében a bécsi kabinet úgy döntött, hogy kedden 0 órától további szigorításokat léptet életbe:

egész napra kiterjesztik a kijárási korlátozást;

az alapellátást nyújtó boltokon kívül minden üzlet bezár ;

; home office-ra térnek át mindenütt, ahol csak lehetséges;

az iskolák minden évfolyamon távoktatásra állnak át, és az óvodákban is csak ügyelet lesz.

A teljes zárlat előtti utolsó rohamok már a hétvégén megkezdődtek, de mivel Ausztriában vasárnap amúgy is zárva tartanak a boltok, ma várható a legnagyobb ostrom az üzletekben.