Teljesen leállították a belarusz atomerőmű beüzemelését

Teljesen leállították az osztroveci atomerőművet, mivel robbanás történt egy transzformátorban – írta a lengyel Rzeczpospolita értesülései alapján a Napi.hu. Az üzembe helyezési folyamat elején járó belarusz erőmű éppen olyan, mint amilyet a Roszatom Paksra szállítana.

A hibáról érdemi hivatalos tájékoztatást nem adott a helyi energetikai minisztérium, mindössze annyi derült ki a közleményükből, hogy ki kell cserélni egy elektromos berendezést a nukleáris létesítményben, amely egyébként az első atomreaktor-indítási fázisban volt az esemény bekövetkeztekor. Az üzemeltetők épp azon voltak, hogy 500 megawattra, azaz mintegy 40 százalékra emeljék az áramtermelési kapacitást, ami után már rákapcsolható lenne az országos áramhálózatára.

Az orosz beruházó is úgy tervezte, hogy a több mint 10 milliárd euróba került rendszerépítés csak akkor fejeződik majd be a belarusz áramtermelésbe való belépéssel, ha az atomerőmű hibátlan felskálázási protokollt teljesít. Az oroszok októberben ezt legkorábban december végére ígérték, de ez most már biztosan nem lesz így. Az eredeti tervek szerint 2021 első negyedévére érte volna el a teljes áramtermelő kapacitását. Az itt előállított áram iránt külföldi vevőként egyedül Oroszország érdeklődik.

A Napi.hu szerint a vizsgálat hosszú ideig is eltarthat, és állítólag a transzformátor szállítója által vállalt jótállási feltételeket is vizsgálják.