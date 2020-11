A koronavírus-kereső kutyák gyorsabbak és megbízhatóbbak a teszteknél

És lesz az állattenyésztőknek is napjuk.

A koronavírus-járványban a megelőzés a legfontosabb, ezért az ember ismét a legjobb barátjához fordult segítségért. Több országban is kiképeztek kutyákat a Covid-19 észlelésére. A világon elsőként az Egyesült Arab Emírségekben, a Dubai Nemzetközi Repülőtéren (DXB) kezdtek el használni ilyen feladatra betanított ebeket.

Európában a finnek jártak elöl a példával. Erről az Index is beszámolt korábban, miután a helsinki nemzetközi repülőtéren (Helsinki-Vantaan lentoasema) szeptemberben elkezdték alkalmazni Covid-19-észlelő kutyákat. Ezek az ebek annyira sikeresek, hogy a skandináv ország ebtenyésztő szervezete, a finn ebtenyésztők egyesülete „Hero Dog” címmel tüntette ki őket. Az elismerés hagyományosan azoknak az ebeknek jár, amelyek egy vagy több emberélet megmentésében segítettek, az egyesület pedig nem fukarkodott a díjakkal és a „Special Hero Dog” azaz a „Különleges Hős Kutya” címmel is kifejezte nagyrabecsülését a négy szolgálatot teljesítő négylábúak, Kossi, Miina, E.T. és Valo munkájáért.

Ismét megmutatják, hogy a kutyák pótolhatatlanok az emberiség számára

- méltatta őket Harri Lehkonen, az egyesület egyik vezetője.

Ha valaki túlzónak érezné a munkakutyák elismerését, nem árt tudnia, hogy a Helsinki Egyetem professzora, Anna Hielm-Björkman, a társállatok klinikai kutatására szakosodott állatorvos kutatásaiban figyelemreméltó megállapításra jutott a négy Covid-19-észlelő kutya munkáját tanulmányozva. Eszerint

A kutyák nemcsak hogy gyorsabbak a vírusfelismerésben a teszteknél, de sokkal megbízhatóbbak is. A kutatőnő szerint a tünetek megjelenése előtt öt nappal képesek kiszagolni, jelezni a vírust egy emberben, ami azt jelenti, hogy minden szempontból jobbak a PCR teszteknék.

A finnországi Covid-19-észlelő kutyákat az országban tevékenykedő Wise Nose nevü szervezet képezte ki. A Wise Nose speciális keresőkutyák tanítására szakosodott (hasonlóan hazai NEO Segítőkutya Egyesülethez, ahol kiképezték az első magyarországi gluténjelző kutyát, Gofree-t is) így többek között daganat, cukorbetegség felismerésére, de különféle rágcsálók és penészgombák jelzésére is oktatnak ebeket. És hogy milyen érzékeny orrokról van szó, annak a szemléltetésére képzeljünk el húsz olimpia versenymedencényi vizet. (Egy olimpiai medence 50x25 méteres és optimálisan három méter mély.) Ebben a vízmennyiségben egy kiképzett keresőkutya gond nélkül megtalál egyetlen csepp feloldódó folyadékot.

Feltehetőleg ennek a tudatában felbuzdulva is gondolta úgy a finn ebtenyésztő egyesület, hogy az elismerés mellé anyagi támogatást is nyújt a kutyák Covid-19 elleni küzdelmére, és húszezer eurót adott a Helsinki Egyetem állatorvosi karának. A karon a már említett professzor, Anna Hielm-Björkman vezetésével kutatásokat végezne, a többi között azt vizsgálják, hogy egészen pontosan mit is észlelnek a kutyák a mintákban, amikor egy-egy pozitív esetet jeleznek.