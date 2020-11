Görögország fegyverkezik, előnybe kerülhet Törökországgal szemben

Görögország huszonnégy F-35-ös harci repülőgépet akar vásárolni az Egyesült Államoktól a Törökországgal a Földközi-tenger keleti medencéjében kialakult súlyos feszültségek miatt – adta hírül az MTI az ERT görög közszolgálati televízióra hivatkozva.

A tájékoztatás szerint az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot (letter of intent - LOI) az athéni vezetés már elő is terjesztette Washingtonnak. A görög televízió szerint a vásárlással Athén előnyhöz szeretne jutni Ankarával szemben az Égei-tengeren, és erre az ötödik generációs F-35-ös lopakodó vadászbombázókkal minden esélye meg is van.

A térségbeli gáz- és olajlelőhelyek kiaknázása miatt hónapok óta elmérgesedett vita folyik Görögország és Törökország között. A két ország történelmi okokból nincs jó viszonyban, ezt csak tovább rontotta a kis híján fegyveres konfliktussá fokozódó 1974-es krízis, amikor Törökország megszállta Ciprus északi részét.

Mindkét fél magának követeli a jogot, hogy energiaforrások után kutasson és próbafúrásokat végezzen a térség ugyanazon részén. Ankara 2018 őszétől kezdve indította útnak kutató- és fúróhajóit a vitatott területekre, amit Görögország mellett Ciprus is szuverenitása megsértésének tekintett. A feszültség miatt a görög kormány szeptember óta átfogó fegyverkezési programot indított.

A görögökkel ellentétben Törökország egészen a közelmúltig tagja volt az F-35-ösök gyártásában részt vevő országoknak, azonban az Egyesült Államok megszüntette részvételét, amikor Erdogan elnök nagy hatótávolságú orosz légvédelmi rendszert vásárolt 2017-ben.

Eddig a 70 milliós Törökország mérete miatt egyértelműen fölényben volt a görögökkel szemben. Ha azonban az amerikai kormány hozzájárul a csúcsmodern F-35-ösök szállításához, az a görögök felé billentené a katonai egyensúlyt.