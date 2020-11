Lemondott a dán miniszter, aki a koronavírus miatt utasított 17 millió nyérc leölésére

Benyújtotta lemondását szerdán Mogens Jensen dán élelmiszerügyi és mezőgazdaságért felelős miniszter, miután törvényes rendelkezést nélkülöző utasítást adott az ország 17 milliós nyércállományának levágására a koronavírus mutációja miatt – írja az MTI. Kormányzati tisztségemről történő lemondási szándékomról tájékoztattam a miniszterelnököt. Tisztában vagyok azzal, hogy nincs megfelelő támogatottságom a parlamenti pártok körében – írta a tárcavezető a Twitteren.

Jeg har i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. Jeg kan konstatere, at der ikke er den fornødne opbakning til mig blandt Folketingets partier. #dkpol