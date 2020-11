A nyérceken mutálódott vírus már hét országban felbukkant

Egyelőre ismeretlen annak a koronavírus-mutációnak a hatása, amely a nyérceken kívül már emberekre is át terjedt. A mutáció Dániában bukkant fel, először nyérceken. A mutáció már hét országban is jelen van: Hollandiában, Dél-Afrikában, Svájcban, a Feröer-szigeteken, Oroszországban és az USA-ban is kimutatták.

Több mint nyolc millió nyérccel végeztek a skandináv országban a 15-17 milliósra becsült állományból, ami a dán lakosság több mint háromszorosa, írja az Infostart. Morgens Jensen, a dán élelmiszerügyi és mezőgazdaságért felelős miniszter azután mondott le szerdán, hogy törvényes rendelkezést nélkülöző utasítást adott ki arra, hogy az ország összes nyércét öljék le.

Dánia közegészségügyi intézete, a Satens Serum Institute szerint a nyérceken megjelent mutációja a vírusnak gyengítheti a koronavírus elleni vakcina hatékonyságát.

A University of College London genetikai intézetének igazgatója, Francois Balloux egyetért a dánok nyércirtásával:

Még ha nem is ijesztő egy mutáció képessége, akkor is jó ok van arra, hogy megszabaduljunk a nyércállománytól. Egyszerűen nincs rá szükség.

A dán példát mások is követték, bár nem olyan drasztikus mértékben: Hollandiában, Spanyolországban és Görögországban is végeznek a fertőzött nyércekkel. Lengyelországban pedig kötelező tesztprogram keretében szűrik ki a koronavírust hordozó állatokat.